صور.. اقبال على المشاركة في انتخابات المحامين بالسويس

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مصراوي Masrawy

السويس_ حسام الدين أحمد:

انطلقت انتخابات نقابة المحامين الفرعية في السويس صباح اليوم الأحد، لاختيار النقيب ومجلس النقابة الذي يضم 7 مقاعد بينهم مقعد الشباب، وذلك بمقر النقابة بشارع الجلاء.

وتوافد مئات المحامين على مقر النقابة قبل فتح باب التصويت في التاسعة صباحا، لاختيار من يمثلهم في المجلس الجديد، إذ يتنافس على مقعد النقيب 4 محامين، بينهم النقيب الحالي سعيد محمد حسن، وخالد عبد الستار ومجدي حسين وأشرف فاروق.

بينما ترشح على مقعد الشباب 7 محامين، جرى استبعاد واحد منهم بينما تناول أخر، ويتنافس على المقعد 5 مرشحين هم أحمد محمود توفيق وأحمد عادل أبو العلا، ومحمد محمود محمد خليفة مصطفى عبده عبد الرحيم.

بينما تقدم 16 مرشح للترشح عن مقعد محكمة السويس، و14 آخرين عن مقعد محكمة الأربعين وتنازل منهم مرشحين اثنين، ليتنافس 28 مرشح على 6 مقاعد الأعضاء بمجلس النقابة.

ويزداد التنافس بين قائمتي سعيد حسن النقيب الحالي وأشرف فاروق الأمين العام للنقابة، إذ يحظى أعضاء القائمتين بتواجد قوي وعلاقات تربطهم بجموع المحامين في السويس، ورصيد نقابي كبير.

وتضم الجمعية العمومية لنقابة المحامين 1664 عضو لهم حق التصويت، وتجرى الانتخابات داخل 4 لجان اقتراع، داخل كل لجنة 4 صناديق اقتراع وهي لبطاقات التصويت على مقعد النقيب ومقعد الشباب و6 مقاعد لأعضاء مجلس النقابة وصندوق آخر استطلاع رأي محامين السويس في ميزانية العام الماضي.

وأجريت الانتخابات بإشراف قضائي من مجلس الدولة، ووسط تواجد عناصر التأمين بمديرية أمن السويس إذ جرى إخلاء حرم النقابة من آية سيارات مع تواجد قوة شرطية للتدخل حال حدوث ما يعرقل سير الانتخابات.

وقال مصدر قضائي إن اختيار أعضاء مجلس النقابة الفائزين وفقا للأعلى صوتا، إذ يجري اختيار المرشح الأعلى أصواتا من بين المتقدمين بمحكمة السويس والأعلى أصوات في محكمة السويس، وعقب ذلك يجرى أربعة مرشحين الأعلى أصواتا من بين باقي المرشحين في المحكمتين معا، حتى أن كان الأربعة من محكمة واحدة.

وحرص أنصار كل مرشح على التواجد عن المنافذ المؤدية إلى مقر لجنة الاقتراع، إذ انتشروا بمحيط حرم اللجنة، لتعريف كل محامي برقمه في كشوف من يحق لهم التصويت، مع تقديم صور ومنشور عن برامج كل مرشحهم.