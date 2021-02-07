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بالصور.. جمارك المطار: ضبط أجهزة تجسس مع راكب قادم من اليونان

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بالصور.. جمارك المطار: ضبط أجهزة تجسس مع راكب قادم من اليونان بالصور.. جمارك المطار: ضبط أجهزة تجسس مع راكب قادم من اليونان

مصراوي Masrawy

11:16 ص الأحد 07 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب أجهزة تنصت وتجسس، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه فور وصوله من اليونان لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من آثينا، اشتبه صابر عبدالحميد نائب مدير الجمارك في راكب مصري الجنسية، وقرر تشكيل لجنة من تامر رمزي رئيس الوردية، وأحمد سيد وهاني محمود مأمورا الحركة، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 27 جهاز تجسس وتنصت مزودة بكاميرا وميكروفون أشكال مختلفة ممنوع دخولها البلاد.

وقرر عبدالعال نعمان مدير إدارة الجمارك، اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الراكب، وتحرير المضبوطات وإحالته للجهات والنيابة المختصة بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذا لتعليمات رئيس المصلحة.

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