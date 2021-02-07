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برئاسة "جبالي".. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع لبيان وزير الاتصالات

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برئاسة "جبالي".. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع لبيان وزير الاتصالات برئاسة "جبالي".. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع لبيان وزير الاتصالات

مصراوي Masrawy

11:15 ص الأحد 07 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك لمواصلة الاستماع إلى بيانات الوزراء.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته اليوم، بيان عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن أداء وزارته.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار المجلس بشأن استدعاء رئيس ووزراء

لتقييم مدى الالتزام بتنفيذ برنامج الحكومة، حيث لاحظ المجلس قصورًا في بعض

القطاعات.

كما يناقش المجلس في جلسة الاثنين بيان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، عن موقف وزارتها بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

‏وشهدت جلسات الأسبوع الماضي، إلقاء 10 وزراء بيانات حول أداء وزاراتهم.

كما شهدت جلسة يوم الأحد الماضي إلقاء بيان وزير النقل عن موقف الوزارة بشأن

تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير البترول عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ

برنامج الحكومة.

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مصراوي Masrawy

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