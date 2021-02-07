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فودة: تطوير ميناء نويبع بتكلفة 350 مليون جنيه.. وبدء إنشاء ميناء لليخوت بشرم الشيخ

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فودة: تطوير ميناء نويبع بتكلفة 350 مليون جنيه.. وبدء إنشاء ميناء لليخوت بشرم الشيخ فودة: تطوير ميناء نويبع بتكلفة 350 مليون جنيه.. وبدء إنشاء ميناء لليخوت بشرم الشيخ

مصراوي Masrawy

11:09 ص الأحد 07 فبراير 2021

كتب- مينا غالي ومحمود مصطفى:

تصوير- هاني رجب:

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على أنه تم تطوير ميناء نويبع بتكلفة 350 مليون جنيه، فضلا عن أن ميناء شرم الشيخ يحتاج لتطوير أيضا، مضيفا: نسير حاليا بالتعاون مع وزارة النقل ومحافظة البحر الأحمر لدعم رؤيتنا 2020 – 2025.

وأوضح فودة خلال كلمته بملتقى التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل المقام بجامعة الملك سلمان اليوم: نعمل حاليا على إنشاء ميناء اليخوت العالمي بمنطقة بيت القرش شمال خليج نعمة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح ، وخلال عامين سيكون لدينا ميناء اليخوت العالمي لدعم سياحة الأثرياء، وهو ما ينقص شرم الشيخ.

وتابع: ميناء الطور أقدم ميناء في وكان ينطلق منه الحجيج ويجري تطويره ونحن حاليا في المرحلة الأخيرة منه، ويمكن أن يستخدم للسياحة.

وواصل: ميناء نويبع كذلك هو الميناء الوحيد الواصل بين المغرب العربي والمشرق العربي، وهذا الميناء هو الوحيد الذي يؤدي إلى خليج العقبة ثم فالعراق وسوريا، ولذلك له دور سياسي كبير، وتم افتتاح المرحلة الأولى منه في 2014، ويوجد مخطط لتطوير ميناء شرم الشيخ يتمثل في إنشاء محطة ركاب سياحية ومارينا لليخوت وشبكات ومرافق.

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