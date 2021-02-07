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محافظ جنوب سيناء: نسعى لإنشاء جامعة حكومية لخدمة أهالي مدينة الطور

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محافظ جنوب سيناء: نسعى لإنشاء جامعة حكومية لخدمة أهالي مدينة الطور محافظ جنوب سيناء: نسعى لإنشاء جامعة حكومية لخدمة أهالي مدينة الطور

مصراوي Masrawy

11:03 ص الأحد 07 فبراير 2021

كتب- مينا غالي ومحمود مصطفى:

تصوير- هاني رجب:

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنهم بصدد إنشاء جامعة حكومية جديدة لأهالي مدينة الطور، وحاليا يتم استخراج التراخيص لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبدء الإنشاء.

وأضاف فودة، أن هذه الجامعة تأتي بجانب جامعة الملك سلمان الأهلية، مؤكداً على أنه سيتم الإعلان العام المقبل عن أنه لا يوجد أي وادي في جنوب سيناء ليس به مدرسة.

جاء ذلك خلال كلمته بملتقى التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل، المنعقد بجامعة الملك سلمان، بمشاركة الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونخبة من الإعلاميين والصحفيين اليوم.

وتابع: "لدينا بالمدارس الفنية مصنع ألواح، ومصنع توليد طاقة، ومعهد فنادق، ومدرسة يابانية ومدرسة الأهرام وعدد من المدارس الجديدة الأخرى، كما أن لدينا فرعا للتعليم المفتوح بجامعة القاهرة".

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