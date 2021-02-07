تبدأ 10 مساء.. "مياه الإسكندرية": ضعف وقطع المياه عن بعض المناطق لمدة 12 ساعة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن ضعف وقطع المياه عن (منطقة نادي الصيد وحتى العجمي غرب الإسكندرية)، لمدة 12 ساعة، بدءا من الساعة الـ 10 مساء اليوم الأحد، وحتى الساعة الـ 10 صباح غدٍ الاثنين، لأعمال الإحلال والتجديد بخط 800 مم الناقل للمياه بمحطة المنشية 1.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.