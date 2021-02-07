أخبار عاجلة

صور.. غلق 15 صيدلية وضبط أدوية محظورة خلال حملة في بني سويف -
حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في دمياط -
انتقادات واسعة للصين بعد قرار حظر "بي بي سي" -
الصحفيين: بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي.. 18 فبراير -
3 ساعات تحت الماء.. انتشال جثة طالب غريق بجوار "معدية الحوامدية" -
17 حالة تعافٍ جديدة تُخفض الحالات النشطة في مكة -
"الزعاق": رجب 29 يوماً وشعبان كامل.. ويفصلنا عن رمضان 59 يوماً -
السعودية تغلق 8 مساجد بعد ظهور إصابات كورونا بين المصلين -
السعودية: منحنى إصابات كورونا يواصل انخفاضه -
رئيس الحكومة التونسية: الأزمة السياسية الحالية تعطل مصالح الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تركيا هل الأقل.. كم أنفق العالم على دعم مواطنيه خلال الجائحة؟

Print
تركيا هل الأقل.. كم أنفق العالم على دعم مواطنيه خلال الجائحة؟ تركيا هل الأقل.. كم أنفق العالم على دعم مواطنيه خلال الجائحة؟
فيما منحت الدول الغنية مواطنيها دعماً للدخل يصل إلى 12.7%

تركيا هل الأقل.. كم أنفق العالم على دعم مواطنيه خلال الجائحة؟

كشف تقرير أن تركيا أنفقت أقل عائد مادي على مواطنيها خلال فترة تفشي وباء كورونا.

وقال التقرير، إنه في العام الماضي، خلال فترة تفشي كورونا، أنفقت الدول في جميع أنحاء العالم ما مجموعه 7.8 تريليون دولار على الدعم.

وتابع: "وفي الوقت الذي منحت فيه الدول الغنية مواطنيها دعماً للدخل يصل إلى 12.7 في المائة، كان هذا المعدل 3.6 في المائة في البلدان المتوسطة الدخل، و1.6 في المائة في البلدان الفقيرة، و1.1 في المائة في تركيا".

تقرير لمؤسسة "ديسك" للأبحاث التابعة للاتحاد الثوري لنقابات العمال في تركيا، أوضح أن تركيا واحدة من دولتين تخصّص أقل دعم نقدي في العالم لمواطنيها خلال فترة تفشي كورونا، حيث يبلغ إنفاقها 1 بالألف.

ووفق جريدة زمان التركية، يشير التقرير إلى أنه عند النظر إلى نسبة الإنفاق النقدي إلى إجمالي الدعم الاقتصادي والنقدي حول العالم، احتلت أستراليا المرتبة الأولى بنسبة 90%، ونيوزيلندا بنسبة 88%، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 87%، وبقي هذا المعدل عند 11 % في تركيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد "المعدني" القابل لإنتاج صواريخ نووية.. كبار أوروبا لـ"إيران": أوقفي الخرق!

بعد "المعدني" القابل لإنتاج صواريخ نووية.. كبار أوروبا لـ"إيران": أوقفي الخرق!

بدعم أمني.. احترازات مشددة على الأسواق الشعبية والمطاعم بسبت الجارة

بدعم أمني.. احترازات مشددة على الأسواق الشعبية والمطاعم بسبت الجارة

17 حالة تعافٍ جديدة تُخفض الحالات النشطة في مكة

17 حالة تعافٍ جديدة تُخفض الحالات النشطة في مكة

"الزعاق": رجب 29 يوماً وشعبان كامل.. ويفصلنا عن رمضان 59 يوماً

"الزعاق": رجب 29 يوماً وشعبان كامل.. ويفصلنا عن رمضان 59 يوماً

شبكة عيون الإخبارية