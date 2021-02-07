أخبار عاجلة

صور.. غلق 15 صيدلية وضبط أدوية محظورة خلال حملة في بني سويف -
حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في دمياط -
انتقادات واسعة للصين بعد قرار حظر "بي بي سي" -
الصحفيين: بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي.. 18 فبراير -
3 ساعات تحت الماء.. انتشال جثة طالب غريق بجوار "معدية الحوامدية" -
17 حالة تعافٍ جديدة تُخفض الحالات النشطة في مكة -
"الزعاق": رجب 29 يوماً وشعبان كامل.. ويفصلنا عن رمضان 59 يوماً -
السعودية تغلق 8 مساجد بعد ظهور إصابات كورونا بين المصلين -
السعودية: منحنى إصابات كورونا يواصل انخفاضه -
رئيس الحكومة التونسية: الأزمة السياسية الحالية تعطل مصالح الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

177 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران خلال الأسبوع الثالث

Print
177 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران خلال الأسبوع الثالث 177 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران خلال الأسبوع الثالث
عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة بلغ نحو أربعة ملايين ومائة ألف ملف

177 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران خلال الأسبوع الثالث

قدّم نظام التعليم عن بُعد بجامعة نجران، في أسبوعه الثالث من الفصل الدراسي الحالي، خدماته لـ177.194 مستخدمًا خلال الفترة من 31 يناير- 4 فبراير الجاري.

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالجامعة، أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة بلغ نحو أربعة ملايين ومائة ألف ملف، وعدد لوحات المناقشة 4103 لوحات نقاش، ونحو 4659 تقييمًا.

واستعرض التقرير تفاصيل 25.084 فصلًا افتراضي، منها 634 جلسة متزامنة؛ حيث بلغ عدد الحضور لجميع الجلسات 172.026 حاضرًا، وفيما بلغ عدد الشعب 5784 شعبة، أدارها 1153 أستاذًا، بحضور 20.299 طالبًا.جامعة نجران التعليم عن بُعد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد "المعدني" القابل لإنتاج صواريخ نووية.. كبار أوروبا لـ"إيران": أوقفي الخرق!

بعد "المعدني" القابل لإنتاج صواريخ نووية.. كبار أوروبا لـ"إيران": أوقفي الخرق!

بدعم أمني.. احترازات مشددة على الأسواق الشعبية والمطاعم بسبت الجارة

بدعم أمني.. احترازات مشددة على الأسواق الشعبية والمطاعم بسبت الجارة

17 حالة تعافٍ جديدة تُخفض الحالات النشطة في مكة

17 حالة تعافٍ جديدة تُخفض الحالات النشطة في مكة

"الزعاق": رجب 29 يوماً وشعبان كامل.. ويفصلنا عن رمضان 59 يوماً

"الزعاق": رجب 29 يوماً وشعبان كامل.. ويفصلنا عن رمضان 59 يوماً

شبكة عيون الإخبارية