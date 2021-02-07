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"منازل عسير" تؤمّن الدفايات الكهربائية لـ24 أسرة من مستفيديها‎

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"منازل عسير" تؤمّن الدفايات الكهربائية لـ24 أسرة من مستفيديها‎ "منازل عسير" تؤمّن الدفايات الكهربائية لـ24 أسرة من مستفيديها‎
للوقاية من برد الشتاء ودعت إلى مواصلة التبرع لمساعدة المحتاجين

أعلنت جمعية منازل عسير الخيرية، عن تأمين عدد من الدفايات الكهربائية وتوزيعها على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية "إسماعيل آل بدوي"، أن الجمعية قامت بتوفير الدفايات الكهربائية لعدد 24 أسرة مستفيدة من خدمات الجمعية للوقاية من برد الشتاء؛ حيث تأتي هذه الخطوة كتواصل لأعمالها الخيرية التي تقدّمها الجمعية للمحتاجين.

ودعا "آل بدوي" أصحاب الأيادي البيضاء وأهل البر والخير، للتبرع للجمعية ولو بأقل القليل من أجل دعمها في مواصلة مساعدة الفقراء والمحتاجين.جمعية منازل عسير الخيرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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