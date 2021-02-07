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شاهد من الرياض.. تصادم مركبتين يخلف 9 إصابات بينها اثنتان خطيرتان

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حادث باشرته الفرق الإسعافية ونقلت الحالات إلى المستشفيات لتلقى العلاج

شاهد من الرياض.. تصادم مركبتين يخلف 9 إصابات بينها اثنتان خطيرتان

باشرت 7 فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، مساء أمس السبت، حادث تصادم نتج عنه 9 إصابات.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل؛ إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 15:31 بوجود حادث تصادم بين مركبتيْن في بنبان- شمالي الرياض، وتمّ توجيه سبع فرق إسعافية.

وأضاف: "وصلت أولى الفرق خلال عشر دقائق ووُجد القائد الميداني بالموقع، وتبيّن وجود 9 إصابات؛ منها إصابتان خطيرتان، و6 إصابات متوسطة، وإصابة طفيفة، تمّ علاجها في الموقع، فيما تم نقل حالتين لمدينة الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني، وحالتين لمستشفى الملك عبدالله الجامعي، وحالتين لمستشفى السعودي الألماني".

وأشار "الجلاجل"؛ إلى أن الحادث انتهى عند الساعة 17:52، مؤكداً ضرورة التقيد بالأنظمة المرورية، وعدم ملاحقة سيارات الإسعاف في أثناء مباشرة أو نقل الحالات والحوادث، وفسح المجال أمام المسعفين، وعدم التجمهر في مواقع الحوادث؛ حتى يقدم المسعفون الخدمات الطارئة الطبية للحالات التي تتم مباشرتها.

شاهد من الرياض.. تصادم مركبتين يخلف 9 إصابات بينها اثنتان خطيرتان

شاهد من الرياض.. تصادم مركبتين يخلف 9 إصابات بينها اثنتان خطيرتان

هيئة الهلال الأحمر الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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