الري: تأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية في مقدمة أولويات الوزارة

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن تأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، وإنه يتم تنفيذ برامج تدريبية مكثفة وورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة بالوزارة، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين، بالإضافة للمشاركة في البرامج التدريبية التي يتم تنظيمها للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية.

جاء ذلك خلال عقد الدكتور محمد عبدالعاطي اجتماعا، اليوم الأحد، مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الإجراءات الخاصة بالاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة سواء من حيث رفع القدرات البشرية للعاملين المنتقلين أو التجهيزات اللوجستية المطلوبة للعمل بالعاصمة الإدارية.

واستعرض وزير الري أثناء الاجتماع الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي مثل التطبيقات التي تم إنشاؤها بمعرفة مهندسي الوزارة لتسهيل متابعة العمل لدى متخذي القرار ومنها (متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية - حصر موجودات المخازن - متابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة - حصر التعديات على نهر النيل - حصر زمامات الري الحديث وغيرها).

جدير بالذكر أنه قد سبق تشكيل وحدة مركزية مسؤولة عن التحول الرقمي بالوزارة، وتصميم برنامج لميكنة الأعمال، والحصر المبدئي للوثائق المطلوب رقمنتها، وذلك وفقا لإرشادات وزارة الاتصالات، وتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية، وذلك بالتنسيق بين مركز المعلومات الرئيسي بالوزارة وكافة قطاعات وهيئات الوزارة.​