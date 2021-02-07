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وزير الخارجية الأمريكي: سنعمل مع الرياض لإنهاء حرب اليمن

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وزير الخارجية الأمريكي: سنعمل مع الرياض لإنهاء حرب اليمن وزير الخارجية الأمريكي: سنعمل مع الرياض لإنهاء حرب اليمن

مصراوي Masrawy

10:34 ص الأحد 07 فبراير 2021

واشنطن- ا ش أ:

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، التزام واشنطن بالدفاع عن من التهديدات الخارجية.

وقال بلينكن، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، الأحد، إن الولايات المتحدة ستعمل مع السعودية لإنهاء حرب اليمن، والارتقاء بحالة حقوق الإنسان في المملكة العربية.

كانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق اعتزامها إلغاء تصنيف جماعة الحوثي اليمنية على أنها "منظمة إرهابية"، ردا على الأزمة الإنسانية في اليمن، لتلغي بذلك أحد أكثر القرارات التي تعرضت لانتقاد واتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد قبيل تسليمها السلطة لإدارة الرئيس جو بايدن.

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