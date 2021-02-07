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إيران في رسالة للأمم المتحدة: سنرد بحزم على أي تهديد صهيوني

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إيران في رسالة للأمم المتحدة: سنرد بحزم على أي تهديد صهيوني إيران في رسالة للأمم المتحدة: سنرد بحزم على أي تهديد صهيوني

مصراوي Masrawy

10:19 ص الأحد 07 فبراير 2021

نيويورك- (د ب أ):

حذر ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، من أي استفزازات تقوم بها إسرائيل، وأكد أن إيران سترد بحزم على أي تهديد أو خطأ من جانب إسرائيل.

وفي رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئاسة الدورية لمجلس الأمن، قال تخت روانجي إن "الكيان الصهيوني لم يكتف مؤخرا بتصعيد التصريحات الاستفزازية والتلويح بالحرب ضد الجمهورية الإسلامية، بل نشط في التخطيط لتنفيذ تهديداته المعادية لإيران".

واستعرض تخت روانجي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، تصريحات أدلى بها رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي في يناير الماضي، قال فيها إنه أوعز للجيش بوضع خطط جديدة لتوجيه ضربة ضد إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي. كما انتقد عزم الرئيس الأمريكي جو بايدن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني إذا ما عادت طهران للامتثال للاتفاق.

وقال تخت روانجي إن "هذه التهديدات تعد انتهاكا صارخا للفقرة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستدعي ردا مناسبا من المجتمع الدولي نظرا للتاريخ الأسود لهذا الكيان في الاعتداء على دول المنطقة".

وأضاف :"نحتفظ بحقنا في الدفاع عن أنفسنا، وسنرد بحزم على أي استفزاز أو تهديد صهيوني".

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