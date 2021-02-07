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انفجارات بأنحاء مختلفة من أفغانستان وسقوط ضحايا

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انفجارات بأنحاء مختلفة من أفغانستان وسقوط ضحايا انفجارات بأنحاء مختلفة من أفغانستان وسقوط ضحايا

مصراوي Masrawy

10:10 ص الأحد 07 فبراير 2021

كابول- (د ب أ):

أصيب شخصان على الأقل في انفجار عبوة ناسفة، استهدف سيارة في كابول اليوم الأحد، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

ووقع الحادث في الساعة الثامنة و45 دقيقة صباحا بمنطقة الشرطة التاسعة في العاصمة كابول.

ولم تتوافر مزيد من التفاصيل عن الانفجار ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

وعلى صعيد آخر، في إقليم ننكارهار، أصيب اثنان على الأقل من رجال الشرطة وثلاثة مدنيين في انفجار وقع بمدينة جلال آباد.

وقال سكان محليون أن قنبلة زرعت على جانب طريق استهدفت سيارة طراز "رانجر" في منطقة الشرطة الثالثة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم أيضا.

وفي حادث آخر، انفجرت سيارة مفخخة في نقطة تفتيش تابعة للشرطة بمنطقة خوجياني بإقليم ننكارهار شرق البلاد، حوالي الساعة الخامسة صباح اليوم الأحد.

فقد فجر انتحاري سيارة كورولا، محملة بالمتفجرات، مما أسفر عن مقتل رجل شرطة وإصابة 10 آخرين، من بينهم مدنيون، طبقا لما ذكره مكتب حاكم إقليم ننكارهار.

ووقعت تلك الحوادث فيما تتعثر مفاوضات السلام في العاصمة القطرية، الدوحة.

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