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المبعوث الأممي لليمن يصل إلى إيران

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المبعوث الأممي لليمن يصل إلى إيران المبعوث الأممي لليمن يصل إلى إيران

مصراوي Masrawy

10:09 ص الأحد 07 فبراير 2021

القاهرة- (د ب أ):

بدأ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث زيارة إلى إيران تستمر يومين يلتقي خلالها بوزير الخارجية محمد جواد ظريف وعدد من المسؤولين الإيرانيين.

ووفقا لبيان صدر عن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن اليوم الأحد، فإن الزيارة تأتي ضمن الجهود الدبلوماسية التي يبذلها المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن عن طريق التفاوض يلبي تطلعات الشعب اليمني.

ولفت البيان إلى أن الأولولية الفورية للمبعوث الخاص تتمثل في "دعم اتفاق بين طرفي النزاع حول وقف لإطلاق النار في كل أنحاء اليمن، وتطبيق تدابير إنسانية عاجلة، واستئناف العملية السياسية".

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