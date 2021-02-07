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سفن صينية تدخل مياه اليابان بالقرب من جزر متنازع عليها لليوم التاني

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سفن صينية تدخل مياه اليابان بالقرب من جزر متنازع عليها لليوم التاني سفن صينية تدخل مياه اليابان بالقرب من جزر متنازع عليها لليوم التاني

مصراوي Masrawy

10:07 ص الأحد 07 فبراير 2021

طوكيو- (د ب أ):

دخلت سفن لخفر السواحل الصيني اليوم الأحد المياه الإقليمية لليابان بالقرب من جزر سينكاكو المتنازع عليها لليوم الثاني على التوالي.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن خفر السواحل الياباني القول إن سفينتين صينيتين لخفر السواحل اقتحمتا المياه بالقرب من جزر سينكاكو غير المأهولة في بحر الصين الشرقي الساعة 0350 صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي وخرجتا بعد الساعة التاسعة صباحا .

وتأتي عمليات الاقتحام بعد سريان قانون جديد في الصين في بداية هذا الشهر يسمح بشكل صريح لخفر السواحل الصيني باستخدام أسلحة ضد السفن الأجنبية التي ترى بكين أنها تدخل مياهها بشكل غير قانوني.

وبعد دخول المياه اليابانية اليوم الأحد ، وجهت السفن الصينية مقدماتها نحو قارب صيد ياباني وتحركت نحوه على بعد نحو 22 كيلومترا جنوب- جنوب شرق جزيرة تايشو، إحدى الجزر الصغيرة المتنازع عليها، وفقا لخفر السواحل.

وأشارت وكالة كيودو إلى أن هذه هي المرة الخامسة هذا العام التي تدخل فيها السفن الصينية المياه اليابانية، وفقا لخفر السواحل الياباني. واستمر التوغل أمس السبت قرابة ثماني ساعات ونصف الساعة، حيث قدمت طوكيو احتجاجا لدى بكين عبر قنوات دبلوماسية متعددة.

وبالإضافة إلى مطالبتها بالسيادة على جزر سينكاكو، التي تسميها دياويو، فإن الصين تخوض نزاعات على السيادة البحرية مع العديد من دول جنوب شرق آسيا في بحر الصين الجنوبي، وكثيرا ما يتم انتقادها بسبب محاولاتها أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في المنطقة.

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