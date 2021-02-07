إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوي الشرقي نطاق محافظة بنى سويف، اليوم الأحد.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص على الصحراوي الشرقي، أمام نفق بياض العرب نطاق المحافظة ووقوع وإصابات.

انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين للمستشفى الجامعي، وهم أشرف.ج.ي سائق 30 عاما مقيم القاهرة، اشتباه كسر بالساق اليمنى، و علاء .ر.ح 36 عاما مقيم تزمنت الشرقية ، مصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى، و مجدى .ح.ف 45 عاما مقيم اهناسيا، اشتباه كسر بالساق اليسرى، و عادل .ح.م مقيم قرية شاويش، 48 عاما مصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.