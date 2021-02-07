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"أرامكو " وصيفاً وشركة عربية العاشرة.. هنا "أغلى علامات النفط العالمية"

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"أرامكو السعودية" وصيفاً وشركة عربية العاشرة.. هنا "أغلى علامات النفط العالمية" "أرامكو " وصيفاً وشركة عربية العاشرة.. هنا "أغلى علامات النفط العالمية"
فيما احتلت "شل" الهولندية المركز الأول بقيمة بلغت 42.16 مليار دولار لعام 2021

كشفت "براند فايننس"، عن محافظة شركة "أرامكو " على ترتيبها الثاني كأغلى وأقوى العلامات التجارية بين شركات النفط والغاز خلال عام 2021، بقيمة بلغت 37.48 مليار دولار مقارنة بقيمة 46.77 مليار دولار في عام 2020.

وأظهرت، في تقريرها السنوي لأغلى وأقوى العلامات التجارية في قطاع النفط والغاز لعام 2021، أن أفضل 50 علامة تجارية في مجال النفط والغاز في العالم فقدت ما نسبته 16% من قيمة العلامة التجارية في المتوسط، نتيجة جائحة كورونا وتراجع النفط.

وجاءت شركة "شل" الهولندية في المركز الأول في الترتيب، بقيمة بلغت 42.16 مليار دولار لعام 2021، مقارنةً بقيمة بلغت 47.53 مليار دولار لعام 2020، فيما جاءت "بتروتشاينا" في المركز الثالث بقيمة بلغت 31.42 مليار دولار لعام 2021، مقارنةً بقيمة بلغت 38.03 مليار دولار لعام 2020.

واحتلت شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" المركز العاشر في القائمة بقيمة بلغت 10.76 مليار دولار، مقارنةً بقيمة بلغت 11.39 مليار دولار في عام 2020.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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