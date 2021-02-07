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نفّذها 15 رساماً ورسامة.. انتهاء أعمال الجدارية التشكيلية بجسر العوالي بمكة

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نفّذها 15 رساماً ورسامة.. انتهاء أعمال الجدارية التشكيلية بجسر العوالي بمكة نفّذها 15 رساماً ورسامة.. انتهاء أعمال الجدارية التشكيلية بجسر العوالي بمكة
صُممت باستخدام الفن التشكيلي الحديث للحروفيات العربية.. الخط السنبلي

نفّذها 15 رساماً ورسامة.. انتهاء أعمال الجدارية التشكيلية بجسر العوالي بمكة

أنهت وكالة التشييد والصيانة ممثلةً في إدارة التجميل والأنسنة بأمانة العاصمة المقدّسة، أعمال الجدارية التشكيلية بجسر العوالي الواقع على امتداد طريق الطائف الهدا - مكة المكرّمة، بمساحة بلغت ١٩٨م٢، قام بتنفيذها 15 رساماً ورسامة.

وأوضح مدير إدارة التجميل والأنسنة بأمانة العاصمة المقدّسة المهندس موسى بن سليمان الصحبي؛ أن الجدارية صُممت باستخدام الفن التشكيلي الحديث للحروفيات العربية -الخط السنبلي- الذي يتوسط الآية الكريمة "رب اجعل هذا البلد آمناً"، حيث تجاوزت ساعات العمل بـها أكثر من 70 ساعة، مقسّمة على مراحل عدة على مدى 14 يوماً، استخدمت فيها 6 ألوان مختلفة من الدهانات الملائمة للعوامل الجوية الخارجية.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري وتزيين طرق وجسور مكة المكرّمة وتوظيفها في مختلف الفنون الإبداعية وإحياء الفن التشكيلي والرسومات الهادفة في المرافق العامة بمشاركة الجهات ذات العلاقة.أمانة العاصمة المقدّسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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