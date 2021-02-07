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.. شاهد كيف غطت رمال صحراء إفريقيا ثلوج أوروبا

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معلقون: منظر من كوكب المريخ

بالفيديو.. شاهد كيف غطت رمال صحراء إفريقيا ثلوج أوروبا

تداول مغرّدون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع تظهر جبالاً ومنتجعات تزلج أوروبية مغطاة برمال نقلتها الرياح من الصحراء الكبرى الإفريقية إلى أوروبا.

وفي سويسرا وفرنسا، غطت حبات الرمل جبال الألب والبيريني محوّلة بياض الثلج إلى لون برتقالي أثار استغراب المتزلجين، حسب موقع " اليوم".

كما شُوهد مضمار تزلج وهو مغطى ببساط برتقالي في جبال الألب الغربية بإيطاليا، بالقرب من الحدود الفرنسية، ووصف معلقون المشهد بأنه "منظر من كوكب المريخ".

يُذكر أن الرمال الصحراوية غطت أيضاً مدينة شتوتغارت الألمانية، ومنطقة الساحل الآزوري في فرنسا، مروراً بمدن غرونوبل وسانت إتيان وبروفانس.

وهذه الظاهرة المناخية معروفة لدى خبراء مصالح الأرصاد الجوية الفرنسية التي أوضحت على موقعها على الإنترنت، أن "نظام الضغط المنخفض في شبه الجزيرة الأيبيرية ينظم تدفقاً جنوبياً قوياً يجلب الرمال من الصحراء إلى فرنسا. ووجود الرمال في الغلاف الجوي أعطى لوناً أصفر برتقالياً للسماء في جنوب شرق ووسط شرق البلاد هذا الصباح".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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