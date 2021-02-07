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اليوم.. وزير القوى العاملة يسلم وثائق تأمين لصيادي بورسعيد

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اليوم.. وزير القوى العاملة يسلم وثائق تأمين لصيادي بورسعيد اليوم.. وزير القوى العاملة يسلم وثائق تأمين لصيادي بورسعيد

مصراوي Masrawy

09:53 ص الأحد 07 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

يزور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، لتوزيع عدد من شهادات التدريب والتأهيل، فضلا عن تسليم وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة ولصيادي المحافظة، وذلك بمسرح المركز الثقافي في حي الشرق ببورسعيد، ضمن مبادرة "صيادي " تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح ، بدعم صغار الصيادين الذين يصل عددهم إلى 50 ألفًا على مستوى الجمهورية.

ويستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير القوى العاملة، فور وصوله لديوان عام المحافظة لعقد اجتماع مغلق بينهما لمناقشة عدد من القضايا والملفات العمالية وجهود توفير فرص تدريبية ووظائف للشباب، قبل أن يتوجها إلى المركز الثقافي لتوزيع شهادات التدريب ووثائق التأمين.

ومن المنتظر أن يزور وزير القوى العاملة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد لتفقد عدد من المصانع، والإطلاع على حجم العمالة بها، وما يجرى تقديمه للعمال من حقوق وخدمات، والتعرف على مطالبهم خلال المرحلة المقبلة.

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