"حيلة ذكية في الإجازة الأسبوعية".. تفاصيل سرقة "6 كيلو ذهب" بالدقهلية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الدقهلية - رامي محمود:

تمكن فريق البحث الجنائي في مديرية أمن الدقهلية من ضبط المتورطين في سرقة محل مصوغات ذهبية بمدينة المنزلة على طريقة فيلم "لصوص لكن ظرفاء "، إذ تبين من تحريات المباحث الجنائية أن وراء الواقعة 3 أشخاص من مدينة المطرية، عن طريق عمل فتحة بالسقف بالشقة أعلى المحل للوصول إلى محل المجوهرات.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقى اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة المنزلة من مالك محل "يوسف الأزهرى" لبيع المشغولات الذهبية بوسط المدينة أكد فيه أنه عند دخوله المحل في اليوم التالي للإجازة الأسبوعية فوجئ بسرقة جميع المشغولات الذهبية الموجودة به مع سلامة الأبواب إلا أنه وجد فتحة في سقف المحل وأن كمية الذهب المسروقة تصل إلى 6 كيلوجرامات من عياري 18 و24.

ووجه مدير المباحث بتشكيل فريق بحث بإشراف بمشاركة ضباط الأمن العام وضباط المعلومات والبحث الجنائى ورئيس مباحث قسم شرطة المنزلة ومعاونية وبالفحص تبين أن اللصوص قاموا بتقليد فيلم "لصوص لكن ظرفاء" بكل تفاصيله حيث قاموا باقتحام الشقة الموجودة أعلى المحل وشرعوا فيعمل فتحة في السقف وتمكنوا من النزول إليه بواسطة حبل وسرقوا الذهب وفروا بالمسروقات دون أن يحتاجوا إلى كسر أبواب المحل.

وجرى التحفظ علي كاميرات المراقبة بالمحل والشوارع المجاورة وتتبع المترددين على العقار الموجود به المحل وفحص المسجلين سرقات في دائرة المنزلة والمطرية.

و توصلت خطة البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 شباب من مركز المطرية وهم يوسف ح 23 عاما، وعبد الله م ، 25 عاما، وأحمد ف 27 عاما، وجميعهم ليس لهم معلومات جنائية.

وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة جرى ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات الذهب المسروقة من المحل كاملة دون التصرف في أي منها وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات أدلوا باعترافات تفصيلية بكيفية سرقة المحل وأنهم جميعا تربطهم علاقة صداقة وقرروا أن يطبقوا طريقة الفيلم وبحثوا عن محل ذهب تعلوه شقة تكون غير مأهوله بالسكان وتوصلوا إلى المحل الذي تمت سرقته حيث تعلوه شقة حسب المواصفات المطلوبة.

وأكدوا فى اعترافاتهم أنهم اقتحموا الشقة قبل أسبوع من الواقعة ووضعوا خطتهم وقبل يومين من التنفيذ استقروا في الشقة وفي إجازة المحل تمكنوا من كسر السقف ونزلوا إلى المحل وسرقوا المصوغات الذهبية به وأخفوا الذهب لحين التصرف فيه بالبيع.

جرى التحفظ عليه لحين العرض على النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وإرفاقه بالمحضر الأصلي تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.