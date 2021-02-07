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4 مرشحون يتنافسون على منصب نقيب المحامين في بورسعيد

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4 مرشحون يتنافسون على منصب نقيب المحامين في بورسعيد 4 مرشحون يتنافسون على منصب نقيب المحامين في بورسعيد

مصراوي Masrawy

09:45 ص الأحد 07 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

يتنافس 4 مرشحون بانتخابات النقابة الفرعية للمحامين بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، على منصب نقيب محامي المحافظة.

ويبلغ عدد المرشحين لانتخابات النقابة الفرعية ببورسعيد 27 مرشحا، منهم 4 مرشحين لمنصب نقيب محافظة بورسعيد وهم: أحمد عبده عبدالنعيم، وأشرف العزبي، وصفوت عبدالحميد، وعصام سلامه، بينما يتنافس 4 مرشحين على منصب العضوية عن محكمة الضواحي الجزئية، و9 مرشحين عن محكمة الميناء الجزئية، و7 مرشحين عن محكمة بورسعيد الجزئية، و3 مرشحين لمنصب الشباب.

وتجرى انتخابات النقابات الفرعية للمحامين على مرحلتين، الأولى يوم 7 فبراير وجولة الإعادة الخاصة بها يوم 14 فبراير، بينما تجرى انتخابات المرحلة الثانية في 8 فبراير، وجولة الإعادة يوم 15 فبراير المقبل.

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