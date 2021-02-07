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450 مشاركًا يختتمون برنامجًا إرشاديًّا للابتعاث بجامعة الإمام عبد الرحمن
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الأحد 14 فبراير 2021 04:52 مساءً
"الانضباط" تفرض غرامة مالية على الأهلي.. في مباراته أمام الوحدة
-
الأحد 14 فبراير 2021 04:52 مساءً
"الجربا" لـ"سبق": استحداث مشاريع قوانين متطورة سيرتقي ببيئة المملكة التشريعية
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الأحد 14 فبراير 2021 04:52 مساءً
جرعتا لقاح تسمح لك فوراً بدخول هذه الدول بلا قيود.. تعرف عليها
-
الأحد 14 فبراير 2021 04:52 مساءً
"المظالم" يصدر قرارًا بإجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية
-
الأحد 14 فبراير 2021 04:52 مساءً
مصر: مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا لم تثمر عن شيء ملموس
-
الأحد 14 فبراير 2021 04:52 مساءً
الإنذار المبكر: هطول أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
-
الأحد 14 فبراير 2021 04:52 مساءً
جامعة جازان تعتمد برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال
-
الأحد 14 فبراير 2021 04:52 مساءً
غرفة تجارة الرياض تكرَم شركة أسواق عبدالله العثيم
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الأحد 14 فبراير 2021 04:52 مساءً
انكماش في الدخل وغلاء للأسعار.. الفقر يتفاقم في روسيا
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الأحد 14 فبراير 2021 04:52 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السيسي: الاتحاد الإفريقي سيحفظ حقوق مصر
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 07 فبراير 2021 10:09 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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