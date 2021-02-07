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450 مشاركًا يختتمون برنامجًا إرشاديًّا للابتعاث بجامعة الإمام عبد الرحمن
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الأحد 14 فبراير 2021 04:52 مساءً
"الانضباط" تفرض غرامة مالية على الأهلي.. في مباراته أمام الوحدة
-
الأحد 14 فبراير 2021 04:52 مساءً
"الجربا" لـ"سبق": استحداث مشاريع قوانين متطورة سيرتقي ببيئة المملكة التشريعية
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الأحد 14 فبراير 2021 04:52 مساءً
جرعتا لقاح تسمح لك فوراً بدخول هذه الدول بلا قيود.. تعرف عليها
-
الأحد 14 فبراير 2021 04:52 مساءً
"المظالم" يصدر قرارًا بإجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية
-
الأحد 14 فبراير 2021 04:52 مساءً
مصر: مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا لم تثمر عن شيء ملموس
-
الأحد 14 فبراير 2021 04:52 مساءً
الإنذار المبكر: هطول أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
-
الأحد 14 فبراير 2021 04:52 مساءً
جامعة جازان تعتمد برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال
-
الأحد 14 فبراير 2021 04:52 مساءً
غرفة تجارة الرياض تكرَم شركة أسواق عبدالله العثيم
-
الأحد 14 فبراير 2021 04:52 مساءً
انكماش في الدخل وغلاء للأسعار.. الفقر يتفاقم في روسيا
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الأحد 14 فبراير 2021 04:52 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
لحظة إطلاق النار على شرطي أثناء مطاردة في ولاية أمريكية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 07 فبراير 2021 10:09 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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