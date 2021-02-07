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17 حالة تعافٍ جديدة تُخفض الحالات النشطة في مكة
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الجمعة 12 فبراير 2021 04:52 مساءً
"الزعاق": رجب 29 يوماً وشعبان كامل.. ويفصلنا عن رمضان 59 يوماً
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الجمعة 12 فبراير 2021 04:52 مساءً
السعودية تغلق 8 مساجد بعد ظهور إصابات كورونا بين المصلين
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الجمعة 12 فبراير 2021 04:50 مساءً
السعودية: منحنى إصابات كورونا يواصل انخفاضه
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الجمعة 12 فبراير 2021 04:50 مساءً
رئيس الحكومة التونسية: الأزمة السياسية الحالية تعطل مصالح الدولة
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الجمعة 12 فبراير 2021 04:50 مساءً
أبرزها توحيد الجيش.. الرئاسي الليبي يكشف عن "3 مهام رئيسية"
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الجمعة 12 فبراير 2021 04:50 مساءً
رئيس القطاع الديني يفتتح مسجد الأنوار المحمدية بمركز تمي الأمديد
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الجمعة 12 فبراير 2021 04:50 مساءً
الداخلية تداهم مركزين غير مرخصين لعلاج الإدمان في التجمع الخامس
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الجمعة 12 فبراير 2021 04:50 مساءً
شاهد.. الشؤون الإسلامية بمكة تكثّف جولاتها الرقابية على المساجد والجوامع
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الجمعة 12 فبراير 2021 04:35 مساءً
شاهد.. اللقطات الأخيرة قبل إغلاق محلات بسوق السمك شمال الرياض
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الجمعة 12 فبراير 2021 04:35 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الفن الصيني الرفيع .. بحثا عن الانسجام
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 07 فبراير 2021 10:09 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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