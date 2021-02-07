أخبار عاجلة

شاهد.. الشؤون الإسلامية بمكة تكثّف جولاتها الرقابية على المساجد والجوامع -
شاهد.. اللقطات الأخيرة قبل إغلاق ⁧محلات بسوق السمك⁩ شمال ⁧الرياض⁩ ⁩ -
برامج وأنشطة متنوعة ورعاية متكاملة للأيتام وأسرهم في محافظة عدن -
الحكومة الإثيوبية تؤكد: تعرض 108 نساء للاغتصاب في إقليم "تيغراي" -
5 مشروعات تتوج جامعة الملك فيصل في مسار "البيئة" لأبحاث التمر والنخيل -
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة -
حملة لإزالة التعديات على الأراض الزراعية في دمياط -
مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط -
هيئة الإذاعة العامة في هونج كونج توقف بث قناة "بي بي سي" -
شاهد.. الشؤون الإسلامية بمكة تكثّف جولاتها الرقابية على المساجد والجوامع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

البر الرئيسي الصيني يسجل 11 إصابة جديدة بكورونا إحداها محلية

Print
البر الرئيسي الصيني يسجل 11 إصابة جديدة بكورونا إحداها محلية البر الرئيسي الصيني يسجل 11 إصابة جديدة بكورونا إحداها محلية

مصراوي Masrawy

08:51 ص الأحد 07 فبراير 2021

بكين - (د ب أ):
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد أنها تلقت تقارير عن تسجيل 11 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن واحدة من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما البقية قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 89692 حالة، بينهم 1176 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، 25 منهم في حالة خطيرة.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 83880 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.

كما شهد يوم أمس تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بدون أعراض في البر الرئيسي الصيني. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

شبكة عيون الإخبارية