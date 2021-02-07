بعد إعلان متداول.. مصادر تكشف حقيقة إجراء اختبارات "أم القرى" النهائية عن بُعد

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تَضَمّن جميع البرامج التعليمية والمراحل "الدبلوم والبكالوريس والدراسات العليا"

كشفت مصادر من جامعة أم القرى، حقيقة ما يُتداول بين صفوف الطلاب والطالبات حول إجراء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني عن بُعد لجميع المراحل؛ بما فيها مراحل الدراسات العليا.

وقال مصدر في جامعة أم القرى: إن الإعلان المتداول بين صفوف الطلاب والطالبات قديم ويعود للاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام 1442هـ؛ مشيرًا إلى أن الجامعة لم تصدر أي قرار يتعلق بالاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني حتى الآن.

وكان عدد من الطلاب والطالبات قد تداولوا إعلانًا من جامعة أم القرى تَضَمّن إجراء الاختبارات النهائية للعام الجامعي 1442 عن بُعد لجميع البرامج التعليمية: (الدبلوم، والبكالوريس، والدراسات العليا)، وهو ما نفاه المصدر؛ لافتًا إلى أن الجامعة لم تصدر أي قرار يتعلق بالاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني حتى الآن.