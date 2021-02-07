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إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا

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إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا
خلال جولة رقابية شملت 53 منشأة تجارية نفّذتها البلدية للتحقق من الالتزام

إغلاق سبع منشآت بمدينة ينبع البحر لمخالفة إجراءات الوقاية من كورونا

أغلقت بلدية ينبع، 7 منشآت تجارية بمدينة ينبع البحر؛ لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من ؛ وذلك خلال جولة رقابية شملت 53 منشأة تجارية.

وأكد رئيس بلدية ينبع بدر عبدالرزاق الفقير، استمرار متابعة الأسواق والمجمعات والمراكز والمنشآت التجارية بمحافظة ينبع والمراكز التابعة لخدمات البلدية، من خلال فِرَقها الرقابية الميدانية؛ للتحقق من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، إلى جانب التحقق من سلامة الأغذية.

ودعت بلدية ينبع عموم المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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