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أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور

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أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور
حادثة بالهند والفاعل يعمل في شركة الكهرباء.. قبضوا عليه وهو قيد المحاكمة الآن

أصدروا بحقه مخالفة مرورية فقطع الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور

لم تكن الشرطة الهندية تعلم أنها ستدفع الثمن غاليًا عندما أوقفت أحد سائقي الدراجات وأصدرت بحقه مخالفة مرورية؛ خاصة وأن الدراجة التي صدرت بحقها المخالفة تعود لشخص يعمل في شركة الكهرباء.

وفي التفاصيل قالت صحيفة "إنديان توداي": إن شرطة المرور في مدينة حيدر أباد أوقفت شابًّا يافعًا يدعى شالان، وأصدرت بحقه مخالفة مرورية، لقيادته دراجة نارية بدون رخصة. وما إن علم صاحب الدراجة "راميش"، بالنبأ حتى هرع مسرعًا ليتجادل مع الشرطة، ولكن الشرطي أصر على إصدار المخالفة وفق صحيفة "البيان" الإماراتية.

وبعد فترة من الزمن انقطعت الكهرباء عن مركزين للشرطة وإشارة مرور في المدينة، وخلال التحقيقات، اكتشفوا أن "راميش" هو نفسه مَن قام بقطعها بدافع الانتقام؛ حيث إنه يعمل في شركة الكهرباء، فقبضوا عليه وهو قيد المحاكمة الآن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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