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"" يعود إلى شبكات التواصل الاجتماعي.. لكن عبر منصة غير معروفة

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"ترامب" يعود إلى شبكات التواصل الاجتماعي.. لكن عبر منصة غير معروفة "" يعود إلى شبكات التواصل الاجتماعي.. لكن عبر منصة غير معروفة
بعد تعليق حساباته بفيسبوك وتويتر ويوتيوب على خلفية اقتحام الكونجرس

عبر منصة غير معروفة للكثيرين، عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ؛ إلى شبكات التواصل الاجتماعي، مجدداً.

وكانت حسابات ترامب الرسمية في شبكات التواصل الاجتماعية البارزة، مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب قد عُلقت في أواخر أيام حكمه، بسبب تصريحاته التي اُعتبرت محرّضة على العنف، على خلفية أحداث الكونجرس الدامية.

وكان "تويتر" الموقع المفضّل للرئيس الأمريكي، وعبره يتواصل مع أنصاره وينشر قراراته وتصريحاته، ووصل عدد متابعيه إلى نحو إلى نحو 90 مليوناً وفق "سكاي نيوز عربية".

وكتب ترامب؛ على منصة "جاب" (Gab)، إن المزاعم التي تلاحقه بشأن التورط في أحداث الكونجرس لا يمكن إثباتها.

و"جاب" منصة شبيهة بموقع التدوين الصغير "تويتر"، ويستخدمها في العادة أنصار ترامب.

ونشر الرئيس الأمريكي السابق رسالة من أحد محاميه، ويُدعى ديفيد سشوين؛ إلى أحد أعضاء الكونجرس، وفيها نفى ما قال إنها مزاعم تلاحق موكله، ورفض طلب ترامب الشهادة في البرلمان، تحت القسم.

وجاءت الرسالة على خلفية المحاكمة التي يعمل عليها مشرعون أمريكيون لمحاكمة ترامب؛ بسبب أحداث الكونجرس.

وكان المحامي قد تحدث عن رفض ترامب الشهادة، في وقت سابق، لكنه لم ينشر الرسالة الكاملة بهذا الخصوص، ليأتي ترامب وينشرها.

وكرر ترامب؛ مزاعمه حول تزوير الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أن تبدأ في الكونجرس الأمريكي، الثلاثاء المقبل، محاكمة ترامب بشأن التحريض على اقتحام الكونجرس.دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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