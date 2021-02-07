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أمانة الرياض عن آخر 24 ساعة: كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة

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أغلقت 61 محلاً.. قالت: عقوبات رادعة للمستهترين بإجراءات #كورونا

أمانة الرياض عن آخر 24 ساعة: كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة

أغلقت أمانة الرياض 61 محلاً لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية خلال الـ 24 ساعة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: خلال الـ 24 ساعة الماضية.. كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة، ومراقبونا يغلقون أبواب 61 محلاً لم تتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس #كورونا.

وأضافت: رقابة مستمرة لضمان امتثال المنشآت التجارية للضوابط الاحترازية.. 2868 جولة رقابية نفّذها مراقبو #أمانة_منطقة_الرياض خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت عن رصد 379 مخالفة وإغلاق 47 منشأة.

وتابعت: جولات رقابية لا تهدأ لمراقبي #أمانة_منطقة_الرياض.. وعقوبات رادعة تواجه المستهترين بإجراءات الوقاية من #كورونا حفاظاً على سلامتكم.

أمانة الرياض عن آخر 24 ساعة: كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة

أمانة الرياض عن آخر 24 ساعة: كل 3 دقائق نرصد منشأة مخالفة

أمانة الرياض الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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