كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 978 حالة وفاة بالبرازيل و191 بفرنسا و44 بمصر

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هولندا تتخطى حاجز مليون إصابة.. وكوريا الجنوبية تسجل 372 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل يوم السبت، تسجيل 50630 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و978 حالة وفاة.

وأضافت بيانات الوزارة أن البرازيل سجلت حتى الآن تسعة ملايين و497795 إصابة منذ بدء الجائحة؛ في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 231012، في ثالث أسوأ تفشٍّ للجائحة في العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية والهند وثاني أكثر حالات وفاة.

فرنسا

أعلنت فرنسا اليوم عن تسجيل 20586 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان: إن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 3317333 حالة، كما سجلت السلطات الصحية 191 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في فرنسا إلى 78794.

هولندا

تخطت هولندا حاجز مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء؛ وذلك وفقًا لبيانات رسمية نُشرت اليوم السبت.

وقال معهد الصحة العامة إنه سجل 4075 إصابة جديدة بالفيروس؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و1826 حالة خلال 11 شهرًا منذ رصد الفيروس لأول مرة في البلاد في 27 فبراير العام الماضي. وسجلت هولندا 14355 وفاة في المجمل.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و44 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 169106 حالات من ضمنهم 132054 حالة تم شفاؤها، و9604 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 372 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 80 ألفًا و896 إصابة.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد شهدت 7 حالات وفاة إضافية خلال نفس الفترة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1471 وفاة.فيروس كورونا الجديد