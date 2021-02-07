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مواطنو الإكوادور يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد

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مواطنو الإكوادور يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد مواطنو الإكوادور يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد

مصراوي Masrawy

07:01 ص الأحد 07 فبراير 2021

كيتو - (د ب أ):
يتوجه الناخبون الإكوادوريون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد لانتخاب رئيس جديد وسط الأزمات الصحية والاقتصادية المزدوجة التي تسببت بها جائحة .

ويتنافس 16 مرشحا على أعلى منصب في البلاد، حيث وضعت أحدث استطلاعات الرأي الوزير السابق ذي الميول اليسارية أندريس أراوز والمصرفي المحافظ جيليرمو لاسو في المقدمة.

ويحتاج المرشحون إلى أغلبية مطلقة تزيد عن 40 % من الأصوات لضمان فوزهم في الجولة الأولى وبفارق 10 % عن الوصيف.

و إذا لم يحصل أي مرشح على تلك النسبة، فسيتم إجراء جولة إعادة .

وتمر الإكوادور بأزمة اقتصادية عميقة بسبب انخفاض النفط وجائحة فيروس كورونا. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 11 % في عام 2020، مصحوبا بارتفاع حاد في نسب الفقر والبطالة.

ويرغب أراوز، الذي يُنظر إليه على أنه من أتباع الرئيس السابق رافائيل كوريا، في زيادة الدعم ووضع حد لسياسات التقشف التي يطالب بها صندوق النقد الدولي.

وفي الوقت نفسه ، يؤيد لاسو مسارا اقتصاديا ليبراليا ويريد خلق فرص عمل وجذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد.

ويحق لأكثر من 13 مليون ناخب إكوادوري التصويت. وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 7 صباحًا (1200 بتوقيت جرينتش) وتغلق الساعة 5 مساءً، ومن غير المتوقع ظهور النتائج الأولية قبل مساء الاثنين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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