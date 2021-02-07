أخبار عاجلة

شاهد.. الشؤون الإسلامية بمكة تكثّف جولاتها الرقابية على المساجد والجوامع -
شاهد.. اللقطات الأخيرة قبل إغلاق ⁧محلات بسوق السمك⁩ شمال ⁧الرياض⁩ ⁩ -
برامج وأنشطة متنوعة ورعاية متكاملة للأيتام وأسرهم في محافظة عدن -
الحكومة الإثيوبية تؤكد: تعرض 108 نساء للاغتصاب في إقليم "تيغراي" -
5 مشروعات تتوج جامعة الملك فيصل في مسار "البيئة" لأبحاث التمر والنخيل -
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة -
حملة لإزالة التعديات على الأراض الزراعية في دمياط -
مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط -
هيئة الإذاعة العامة في هونج كونج توقف بث قناة "بي بي سي" -
شاهد.. الشؤون الإسلامية بمكة تكثّف جولاتها الرقابية على المساجد والجوامع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إلغاء رحلات قطارات في ألمانيا بسبب عواصف ثلجية متوقعة

Print
إلغاء رحلات قطارات في ألمانيا بسبب عواصف ثلجية متوقعة إلغاء رحلات قطارات في ألمانيا بسبب عواصف ثلجية متوقعة

مصراوي Masrawy

06:30 ص الأحد 07 فبراير 2021

برلين - (د ب أ):
ألغيت بعض رحلات القطارات المجدولة وسط تساقط أولى للثلوج في غرب ألمانيا في وقت مبكر من اليوم الأحد مع استعداد البلاد لعواصف ثلجية وتساقط ثلوج وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وكانت طواقم الطوارئ على أهبة الاستعداد في عطلة نهاية الأسبوع حيث أصدر خبراء الأرصاد الجوية تحذيرات قصوى في عدة أجزاء من البلاد.

وتم الإبلاغ عن أول تساقط كثيف للثلوج من جوتينجن، لكن الشرطة أبلغت أيضًا عن تساقط ثلوج في هانوفر وأوسنابروك بعد منتصف ليل الأحد.

وتحدثت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية بشأن "بداية غير عادية لفصل الشتاء". ومن المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج بكثافة حتى ليل الأحد ويمكن أن يتسبب في إغلاق بعض الطرق وخطوط السكك الحديدية.

وقال خبراء الأرصاد إن ارتفاع الثلوج المتساقطة قد يتراوح ما بين 15 و 40 سنتيمترا .

وتم إلغاء بعض رحلات السكك الحديدية المجدولة في وسط وشمال البلاد مسبقًا.

وقال متحدث باسم السكك الحديدية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد "هذا إجراء احترازي"، مشيرا إلى تأثر خدمة الربط من وإلى هاميلن وهيلدسهايم ونينبورج وسيلي وحول هانوفر.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

شبكة عيون الإخبارية