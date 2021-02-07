أخبار عاجلة

شاهد.. الشؤون الإسلامية بمكة تكثّف جولاتها الرقابية على المساجد والجوامع -
شاهد.. اللقطات الأخيرة قبل إغلاق ⁧محلات بسوق السمك⁩ شمال ⁧الرياض⁩ ⁩ -
برامج وأنشطة متنوعة ورعاية متكاملة للأيتام وأسرهم في محافظة عدن -
الحكومة الإثيوبية تؤكد: تعرض 108 نساء للاغتصاب في إقليم "تيغراي" -
5 مشروعات تتوج جامعة الملك فيصل في مسار "البيئة" لأبحاث التمر والنخيل -
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة -
حملة لإزالة التعديات على الأراض الزراعية في دمياط -
مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط -
هيئة الإذاعة العامة في هونج كونج توقف بث قناة "بي بي سي" -
شاهد.. الشؤون الإسلامية بمكة تكثّف جولاتها الرقابية على المساجد والجوامع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​​نحتاج مدرسة الشعراوي.. واعظة بالأوقاف: هناك تكامل بين الوعظ على المنبر والإعلام عبر الشاشات

Print
​​نحتاج مدرسة الشعراوي.. واعظة بالأوقاف: هناك تكامل بين الوعظ على المنبر والإعلام عبر الشاشات ​​نحتاج مدرسة الشعراوي.. واعظة بالأوقاف: هناك تكامل بين الوعظ على المنبر والإعلام عبر الشاشات

مصراوي Masrawy

04:30 ص الأحد 07 فبراير 2021

كتب- محمود مصطفى:

قالت الدكتورة يمنى أبو النصر إحدى واعظات وزارة الأوقاف، إن الإنسان هو خليفة الله عز وجل في الأرض: "يجب علينا أن نبلغ عن الله كل ما أمرنا به ونهى عنه، بشرط أن يكون النقل بدقة خالصة ليست فيها مواربة، لأن ما ينقله رجل الدين أو الإعلامي للمواطنين أمانة سيسأل عنها يوم القيامة".

وأضافت خلال محاضرتها حول دور الإعلام الديني والقضايا المعاصرة، بشرم الشيخ، السبت، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن الدعوة إلى الله إعلام، فمن يصعد الي المنبر إعلامي رغمًا عنه، لكن للأسف ليس كل من يصعدون على المنابر مؤهلين ليكونوا إعلاميين.

وأضافت الواعظة بوزارة الأوقاف، أن معظم من يظهروا على الشاشات وفي الإعلام غير مؤهلين لتوجيه الناس، ولابد للإعلام أن يساهم في خروج العلماء الحقيقيين للناس بعلمهم، وم عظم العلماء لم يخرجوا من مساجدهم بعد.

ولفتت إلى أن هناك خط تكاملي بين الوعظ على المنبر والإعلام عبر الشاشات، لأن هناك جهد مشترك بين قطاعات كبيرة، ولابد أن نوظف إمكانياتنا المشتركة لخدمة الوطن.

وقالت: "لابد أن تتسع الساحة للإعلام الوسطى واللغة المستنيرة، وأن يكون تجديد الخطاب الديني به تغييرات في نوعية من تتحدث إليهم، لا تغيير الآليات توصيل الرسالة إلى الناس"، مشيرة إلى أنه لابد من ظهور مدرسة كالشيخ الشعراوي مرة أخرى تحدث الناس بنفس الأسلوب البسيط.

وعلقت الواعظة على سخرية البعض من مقولة" متدين بطبعه"، مؤكدة أن الفطرة السوية هي التدين بطبع رغم أنها محل سخرية من البعض، وهنا يجب القول إن الفطرة السوية هي التي تجعلك تقول "لا مش هعمل كده لأنه مش صح"، فهذا معنى التدين بطبعه، فالتدين ليس مقتصرًا على عالم الدين فقط، فالإنسان صاحب الخلق القويم ويرفض الخطأ ويتجنبه.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

شبكة عيون الإخبارية