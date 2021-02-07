البرازيل تمنع فورد من التسريح الجماعي للعمال بعد قرار إغلاق 3 مصانع

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ريو دي جانيرو - (د ب أ):

أصدر قاضيا عمل برازيليان حكمين يمنع شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات من التسريح الجماعي للعمال بعد أن أعلنت الشركة عن إغلاق مصانعها الثلاثة في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء البرازيلية أن الحكمين صدرا مساء الجمعة.

وبحسب التقرير، فإن الحظر سيسري حتى تنجح المفاوضات مع النقابات العمالية.

وفرض قضاة في تاوباتي بولاية ساو باولو وفي كاماكاري بولاية باهيا دفع غرامات تصل إلى 100 ألف ريال (حوالي 18626 دولارًا) لكل موظف متضرر .

ويمكن لشركة فورد استئناف الحكم بالمنع .

وأعلنت شركة صناعة السيارات في الآونة الأخيرة أنها ستوقف الإنتاج في البرازيل وستغلق مصانعها الثلاثة المتبقية هناك بعد أكثر من 100 عام من العمل في البلاد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فورد جيم فارلي إنه قرار "صعب للغاية ولكنه ضروري".

وأعربت وزارة الاقتصاد البرازيلية عن أسفها لقرار فورد، والذي قالت إنه يتعارض مع الانتعاش القوي الذي شوهد في معظم القطاعات الصناعية في البلاد.

وسيؤثر قرار الشركة على آلاف الموظفين، وفقًا لتقرير نشره موقع الأخبار البرازيلي جي 1 .

وسيجري إغلاق المصانع في كاماكاري و تاوباتي على الفور، بينما سيستمر الإنتاج في فرع ترولر في هوريزونتي في ولاية سيارا لبضعة أشهر.