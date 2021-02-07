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الحكم في طعن على حل مجلس .. الأحد

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الحكم في طعن مرتضى منصور على حل مجلس الزمالك.. الأحد الحكم في طعن على حل مجلس .. الأحد

مصراوي Masrawy

04:00 ص الأحد 07 فبراير 2021

كتب - طارق سمير:

تصدر محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الأحد، الحكم في طعن المستشار ، رئيس نادي السابق، على حل مجلس إدارة نادي الزمالك.

وطالبت الدعوى بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة النادي، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية، والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات.

كما طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمنًا في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية.

وتقدم رئيس الزمالك السابق بما يزيد عن 72 حافظة مستندات، تؤكد سلامة موقفه هو وباقي أعضاء المجلس.

وتضمنت تلك المستندات مجموعة من النصوص القانونية والتقارير التي يستند إليها مرتضى منصور ومجلسه لإثبات سلامة موقفهم.

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