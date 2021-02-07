أخبار عاجلة

شاهد.. الشؤون الإسلامية بمكة تكثّف جولاتها الرقابية على المساجد والجوامع -
شاهد.. اللقطات الأخيرة قبل إغلاق ⁧محلات بسوق السمك⁩ شمال ⁧الرياض⁩ ⁩ -
برامج وأنشطة متنوعة ورعاية متكاملة للأيتام وأسرهم في محافظة عدن -
الحكومة الإثيوبية تؤكد: تعرض 108 نساء للاغتصاب في إقليم "تيغراي" -
5 مشروعات تتوج جامعة الملك فيصل في مسار "البيئة" لأبحاث التمر والنخيل -
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة -
حملة لإزالة التعديات على الأراض الزراعية في دمياط -
مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط -
هيئة الإذاعة العامة في هونج كونج توقف بث قناة "بي بي سي" -
شاهد.. الشؤون الإسلامية بمكة تكثّف جولاتها الرقابية على المساجد والجوامع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بسم فئران.. موظفة تحاول الانتحار في كفر الشيخ

Print
بسم فئران.. موظفة تحاول الانتحار في كفر الشيخ بسم فئران.. موظفة تحاول الانتحار في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

03:40 ص الأحد 07 فبراير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

حاولت موظفة، تقيم في إحدى القرى التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، أمس السبت، الانتحار بتناولها سم فئران.

وتلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من العميد أيمن بكري، مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد بتلقيه إشارة من نقطة شرطة مستشفى دسوق العام، بوصول "أ.ع"، 50 عاما، موظفة وتقيم بإحدى القرى التابعة لمركز دسوق، في حالة إعياء شديد، بادعاء تناول مادة سامة بغرض الانتحار.

وبتوقيع الكشف الطبي عليها، تبين إصابتها بالتسمم، وجرى تحويلها إلى مركز السموم بمحافظة الإسكندرية، لاستكمال علاجها هناك، بعدما جرى إنقاذ حياتها، إثر التعامل معها طبيا بقسم الاستقبال بمستشفى دسوق العام.

انتقل الرائد أحمد أبوعريضة، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، ومعاونيه، تحت إشراف العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، إلى مستشفى دسوق العام، لمتابعة الحالة، وفحص أسباب محاولة انتحارها.

وتبين من خلال سؤال ذويها أن الموظفة المصابة بالتسمم، تناولت سم فئران بمنزلها الكائن بإحدى القرى التابعة لمركز دسوق، للتخلص من حياتها، إثر معاناتها من حالة نفسية سيئة، وكان تتلقى العلاج قبل ذلك.

حرر عن ذلك المحضر رقم 866 لسنة 2021، إداري مركز شرطة دسوق، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

شبكة عيون الإخبارية