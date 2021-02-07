أخبار عاجلة

شاهد.. الشؤون الإسلامية بمكة تكثّف جولاتها الرقابية على المساجد والجوامع -
شاهد.. اللقطات الأخيرة قبل إغلاق ⁧محلات بسوق السمك⁩ شمال ⁧الرياض⁩ ⁩ -
برامج وأنشطة متنوعة ورعاية متكاملة للأيتام وأسرهم في محافظة عدن -
الحكومة الإثيوبية تؤكد: تعرض 108 نساء للاغتصاب في إقليم "تيغراي" -
5 مشروعات تتوج جامعة الملك فيصل في مسار "البيئة" لأبحاث التمر والنخيل -
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة -
حملة لإزالة التعديات على الأراض الزراعية في دمياط -
مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط -
هيئة الإذاعة العامة في هونج كونج توقف بث قناة "بي بي سي" -
شاهد.. الشؤون الإسلامية بمكة تكثّف جولاتها الرقابية على المساجد والجوامع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بابا الفاتيكان يعين أول امرأة في منصب رفيع بمجمع الأساقفة الكاثوليك

Print
بابا الفاتيكان يعين أول امرأة في منصب رفيع بمجمع الأساقفة الكاثوليك بابا الفاتيكان يعين أول امرأة في منصب رفيع بمجمع الأساقفة الكاثوليك

مصراوي Masrawy

02:24 ص الأحد 07 فبراير 2021

روما - (د ب أ):
عيّن البابا فرانسيس للمرة الأولى امرأة في منصب وكيل وزارة بمجمع الأساقفة الكاثوليك (سينود)، ملتقى فكري فاتيكاني للأساقفة.

وقام البابا بترقية عالمة اللاهوت الفرنسية ناتالي بيكوارت لتولي ذلك المنصب، جنبا إلى جنب مع لويس مارين دي سان مارتن من إسبانيا.

ويقوم وكلاء الوزارة بمساعدة الكاردينال ماريو جريش من مالطا، الذي يقود الهيئة، في إعداد وإجراء سينودس الأساقفة الذين يمثلون الكنيسة.

وقالت وسائل إعلام كنسية إن تعيين بيكوارت، مع حقوق التصويت، يعتبر رمزا لتمكين المرأة في الكنيسة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

بالورود والشيكولاتة.. مصر للطيران تستقبل بعثة الأهلى بعد عودتها للقاهرة - صور

شبكة عيون الإخبارية