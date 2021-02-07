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"عميد المبادرات" يعود مجددًا.. تكفل بقيمة مراجع الطلاب في حال تغيير أستاذ المادة

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أناشد كل طالب تغيَّر دكتوره أن يبعث لي رقم حسابه البنكي وسأعوِّضه مباشرة

عاد عميد الكلية الجامعية بالقنفذة بمبادرة جديدة، تعكس قربه من طلابه، وذلك بتكفله بقيمة المراجع الدراسية في حال تغيير أستاذ المادة.

وفي التفاصيل، أعلن عميد الكلية الجامعية بالقنفذة، الأستاذ الدكتور عمر عبدالله الهزازي، تكفُّله بتكاليف المراجع الدراسية بقوله: "نداء لطلاب وطالبات الكلية الجامعية: يتغير الدكتور أحيانًا فجأة، ويكون بعض الطلاب، خاصة الشطار، قد تكلفوا شراء مرجع أرشدهم إليه الأستاذ. وإنني بصفتي عميدًا للكلية الجامعية أتحمل المسؤولية، وأرجو من كل طالب تغير دكتوره أن يبعث لي المرجع للكلية ورقم حسابه البنكي، وسأقوم بتعويضه بقيمته مباشرة".

وكان الهزازي قد أطلق مبادرات عدة لطلابه، لاقت استحسانًا وانتشارًا واسعَيْن؛ إذ بادر لخلع باب مكتبه تطبيقًا لسياسة الباب المفتوح، وفي مبادرة أخرى أعلن الأستاذ الجامعي تنازله عن الموقف الخاص لسيارته لطلاب الكلية من ذوي الإعاقة؛ ليقف هو خارج أسوار الكلية، مبينًا أنه تم تزويد هذه الفئة من الطلاب بتصريح دائم بذلك. وفي مبادرة ثالثة أعلن عميد الكلية الجامعية بالقنفذة رصد هدية عبارة عن "آيفون 12" لطلاب وطالبات الكلية وفق شروط حددها، منها: أن يكون المعدل لا يقل عن (4)، وألا يقل الجدول الدراسي عن 20 ساعة، وفي حال تساوى طالبان يتم تقسيم قيمة الهدية بينهما.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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