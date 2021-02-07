أخبار عاجلة

شاهد.. الشؤون الإسلامية بمكة تكثّف جولاتها الرقابية على المساجد والجوامع -
شاهد.. اللقطات الأخيرة قبل إغلاق ⁧محلات بسوق السمك⁩ شمال ⁧الرياض⁩ ⁩ -
برامج وأنشطة متنوعة ورعاية متكاملة للأيتام وأسرهم في محافظة عدن -
الحكومة الإثيوبية تؤكد: تعرض 108 نساء للاغتصاب في إقليم "تيغراي" -
5 مشروعات تتوج جامعة الملك فيصل في مسار "البيئة" لأبحاث التمر والنخيل -
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة -
حملة لإزالة التعديات على الأراض الزراعية في دمياط -
مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط -
هيئة الإذاعة العامة في هونج كونج توقف بث قناة "بي بي سي" -
شاهد.. الشؤون الإسلامية بمكة تكثّف جولاتها الرقابية على المساجد والجوامع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

: اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا.. هنا التفاصيل

Print
بالفيديو: اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا.. هنا التفاصيل : اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا.. هنا التفاصيل
طلبوا فدية 400 ألف دولار.. فأطاحت بهم الشرطة

بالفيديو: اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا.. هنا التفاصيل

كشفت صحيفة تركية عن التفاصيل المثيرة لاختطاف رجل أعمال قطري وصديقه من منطقة إسكندرونة بمحافظة هاتاي التركية، قبل أن تحررهما الشرطة، وتطيح بالعصابة التي طالبت بفدية كبيرة.

وبحسب ما نشره موقع "هابر ترك" الإخباري، فقد طالبت العصابة التركية بفدية قدرها 400 ألف دولار أمريكي من عائلة رجل الأعمال القطري، الذي اختطفوه في يوم 1 فبراير، وحصلوا بالفعل على نصف المبلغ (200 ألف دولار)، كما هددوا أسرة المختطف بنقله إلى سوريا إذا لم يتم دفع باقي قيمة الفدية بحلول نهاية شهر فبراير الجاري.

ودهمت الشرطة وكر العصابة التي قامت بنقل الضحيتين إلى مدينة أضنة، وتحديد عدد الأشخاص المتورطين في عملية الخطف وعددهم 9 أشخاص، وألقت القبض على 5 أشخاص منهم، فيما تتواصل الجهود للقبض على 4 أشخاص آخرين متورطين في الحادث.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته الصحيفة التركية عملية المداهمة الأمنية للوكر، وضبط متعلقات المختطفين من بطاقات هوية، وجوازات سفر، وبطاقات بنكية، فضلاً عن الأسلحة التي يستخدمونها في خطف الضحايا.

وأعادت الشرطة رجل الأعمال القطري وصديقه إلى منطقة إسكندرونة مرة أخرى، تمهيدًا لعودته إلى الدوحة، فيما لم يتم الكشف عن مصير مبلغ الفدية الذي حصلت العصابة على نصفه. تركيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. انزلاق طائرة عن المدرج في مطار بيتسبورغ الأمريكية

بالفيديو .. انزلاق طائرة عن المدرج في مطار بيتسبورغ الأمريكية

بالفيديو.. قتلى في حادث تصادم نحو مئة سيارة في تكساس

بالفيديو.. قتلى في حادث تصادم نحو مئة سيارة في تكساس

بالفيديو مقيم مصري: ما قدمته المملكة خلال جائحة كورونا محط أنظار العالم

بالفيديو مقيم مصري: ما قدمته المملكة خلال جائحة كورونا محط أنظار العالم

بالفيديو مقيم مصري: ما قدمته المملكة خلال جائحة كورونا محط أنظار العالم

بالفيديو مقيم مصري: ما قدمته المملكة خلال جائحة كورونا محط أنظار العالم

شبكة عيون الإخبارية