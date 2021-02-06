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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مشكلة النمو السكاني بدأت منذ الرئيس جمال عبدالناصر مرورًا بالسادات ومبارك.

وأضاف السيسي، في تصريحات لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية "MBC مصر": "أي مواطن أنجب 3 أو 4 ينتبه إزاي هيعيشهم وهيأكلهم منين؟"، موضحًا أن "حالة الثورة التي حصلت في 25 يناير 2011 لم تنته حتى الآن، فالشعب يريد كل شيء، والدولة تعمل فوق طاقة الناس وطاقتها الشخصية، والأموال التي تقيم المشروعات تأتي من داخل الدولة، ونحن قادرون بفضل الله نعمل كتير، وعايز الناس تتفهم أسباب ما نحن فيه".

وتابع: "عدد السكان الزيادة، جعل الدولة غير قادرة على توفير الصحة والتعليم بالصورة المطلوبة"، موضحًا: "الدولة ستبني 500 ألف وحدة سكنية في كل المحافظات المختلفة".