أخبار عاجلة

شاهد.. الشؤون الإسلامية بمكة تكثّف جولاتها الرقابية على المساجد والجوامع -
شاهد.. اللقطات الأخيرة قبل إغلاق ⁧محلات بسوق السمك⁩ شمال ⁧الرياض⁩ ⁩ -
برامج وأنشطة متنوعة ورعاية متكاملة للأيتام وأسرهم في محافظة عدن -
الحكومة الإثيوبية تؤكد: تعرض 108 نساء للاغتصاب في إقليم "تيغراي" -
5 مشروعات تتوج جامعة الملك فيصل في مسار "البيئة" لأبحاث التمر والنخيل -
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة -
حملة لإزالة التعديات على الأراض الزراعية في دمياط -
مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط -
هيئة الإذاعة العامة في هونج كونج توقف بث قناة "بي بي سي" -
شاهد.. الشؤون الإسلامية بمكة تكثّف جولاتها الرقابية على المساجد والجوامع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

: حالة ثورة يناير لم تنته حتى الآن

Print
السيسي: حالة ثورة يناير لم تنته حتى الآن : حالة ثورة يناير لم تنته حتى الآن

مصراوي Masrawy

11:22 م السبت 06 فبراير 2021

(مصراوي):

قال الرئيس عبدالفتاح ، إن مشكلة النمو السكاني بدأت منذ الرئيس جمال عبدالناصر مرورًا بالسادات ومبارك.

وأضاف السيسي، في تصريحات لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية "MBC ": "أي مواطن أنجب 3 أو 4 ينتبه إزاي هيعيشهم وهيأكلهم منين؟"، موضحًا أن "حالة الثورة التي حصلت في 25 يناير 2011 لم تنته حتى الآن، فالشعب يريد كل شيء، والدولة تعمل فوق طاقة الناس وطاقتها الشخصية، والأموال التي تقيم المشروعات تأتي من داخل الدولة، ونحن قادرون بفضل الله نعمل كتير، وعايز الناس تتفهم أسباب ما نحن فيه".

وتابع: "عدد السكان الزيادة، جعل الدولة غير قادرة على توفير الصحة والتعليم بالصورة المطلوبة"، موضحًا: "الدولة ستبني 500 ألف وحدة سكنية في كل المحافظات المختلفة".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

الدولة لن تدخر جهدًا في دعم ورعاية الشباب.. السيسي يهنئ الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

الدولة لن تدخر جهدًا في دعم ورعاية الشباب.. السيسي يهنئ الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

شبكة عيون الإخبارية