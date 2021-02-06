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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قال النائب محمد السلاب عضو مجلس النواب، إنه لا نية لإنشاء كوبري جديد في منطقة مصر الجديدة بجوار كنيسة البازيليك.

وأضاف السلاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ما يحدث هو وضع مخطط عام لمصر الجديدة وتطوير شبكات الطرق والصرف والمياه وسيتم وضع دراسة كاملة لتطوير المنطقة.

وأوضح السلاب: "كل الجهات المعنية أكدت أنه لا يوجد إنشاء كوبري في مصر الجديدة ولكن ما يحدث هو وضع مخطط كامل لتطوير مصر الجديدة من شبكات مياه وصرف صحي، لا يتم إنشاء أي كوبري بشكل مفاجيء يمر بجوار كنيسة البازيليك ولكن يتم إتباع كافة الإجراءات الهندسية والتنسيق مع التنسيق الحضاري".

ولفت السلاب: "جميعنا يعمل من أجل مصلحة المواطن المصري، وسيتم تطوير منطقة كنيسة البازيليك في مصر الجديدة بدون كباري".