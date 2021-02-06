أخبار عاجلة

شاهد.. الشؤون الإسلامية بمكة تكثّف جولاتها الرقابية على المساجد والجوامع -
شاهد.. اللقطات الأخيرة قبل إغلاق ⁧محلات بسوق السمك⁩ شمال ⁧الرياض⁩ ⁩ -
صور.. احتفالية على أنغام السمسمية بالمتحف الحربي في بورسعيد -
برامج وأنشطة متنوعة ورعاية متكاملة للأيتام وأسرهم في محافظة عدن -
الحكومة الإثيوبية تؤكد: تعرض 108 نساء للاغتصاب في إقليم "تيغراي" -
5 مشروعات تتوج جامعة الملك فيصل في مسار "البيئة" لأبحاث التمر والنخيل -
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة -
"محراب الإمام".. من المعالم البارزة المسجد النبوي الشريف.. تعرّف عليه -
ندوة افتراضية بالرياض عن "احتياجات المملكة المستقبلية من الموارد البشرية التقنية" -
باكستان.. 1270 إصابة جديدة بكورونا و33 وفاة و1481 حالة شفاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

محمد السلاب: لا نية لإنشاء كوبري جديد في الجديدة بجوار كنيسة البازيليك ()

Print
محمد السلاب: لا نية لإنشاء كوبري جديد في مصر الجديدة بجوار كنيسة البازيليك (فيديو) محمد السلاب: لا نية لإنشاء كوبري جديد في الجديدة بجوار كنيسة البازيليك ()

مصراوي Masrawy

10:30 م السبت 06 فبراير 2021

(مصراوي):

قال النائب محمد السلاب عضو مجلس النواب، إنه لا نية لإنشاء كوبري جديد في منطقة الجديدة بجوار كنيسة البازيليك.

وأضاف السلاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ما يحدث هو وضع مخطط عام لمصر الجديدة وتطوير شبكات الطرق والصرف والمياه وسيتم وضع دراسة كاملة لتطوير المنطقة.

وأوضح السلاب: "كل الجهات المعنية أكدت أنه لا يوجد إنشاء كوبري في مصر الجديدة ولكن ما يحدث هو وضع مخطط كامل لتطوير مصر الجديدة من شبكات مياه وصرف صحي، لا يتم إنشاء أي كوبري بشكل مفاجيء يمر بجوار كنيسة البازيليك ولكن يتم إتباع كافة الإجراءات الهندسية والتنسيق مع التنسيق الحضاري".

ولفت السلاب: "جميعنا يعمل من أجل مصلحة المواطن المصري، وسيتم تطوير منطقة كنيسة البازيليك في مصر الجديدة بدون كباري".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام السيادة البحرية لدول شرق المتوسط

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

الجيش الباكستاني ينشر فيديو لاختبار صاروخ مجنح قادر على حمل رؤوس نووية

الجيش الباكستاني ينشر فيديو لاختبار صاروخ مجنح قادر على حمل رؤوس نووية

شبكة عيون الإخبارية