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يغير وجه الحياة بالقرى.. برلمانية تشيد بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري

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يغير وجه الحياة بالقرى.. برلمانية تشيد بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري يغير وجه الحياة بالقرى.. برلمانية تشيد بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري

مصراوي Masrawy

10:25 م السبت 06 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

قالت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح ، لتطوير جميع قرى الريف المصري، واحد من أهم المشروعات القومية العملاقة في عهد السيسي، معربةً عن ثقتها التامة في أن هذا المشروع سوف يغير وجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل الريف المصري على مستوى الجمهورية .

وطالبت إسماعيل، في بيان لها أصدرته اليوم السبت، بالإسراع في تنفيذ هذا المشروع؛ خصوصًا بعد تخصيص 500 مليار جنيه لتنفيذه، والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى منه، التي تستهدف 1500 قرية على مدار 3 أعوام فقط؛ وهو تحد كبير وحقيقي أمام الحكومة.

وثمّنت النائبة توقيع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بروتوكولات تعاون مع بنوك "الأهلي المصري، ، التجاري الدولي (مصر)، القاهرة"، لرعاية عدد من المشروعات الرياضية والشبابية، بالتنسيق مع اتحاد بنوك مصر الذي لا يدخر جهدًا في دعم المجتمع المصري على كل الأصعدة؛ لدعم التعاون وتوفير دعم للأنشطة الرياضية والشبابية للمواطنين بـ34 مليون جنيه، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع اتحاد بنوك مصر، معربةً عن ثقتها التامة في قدرة البنوك الوطنية على توفير دعم الأنشطة الرياضية والشبابية للمواطنين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، انطلاقًا من الدور الرائد لها في مجال المسؤولية المجتمعية.

وأشادت إسماعيل بحرص البنوك الأربعة على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري؛ حكومي وأهلي وخاص، من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع، يتم تعميمه في ما بعد على كل المستويات والقطاعات؛ للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن البنوك الأربعة وقعت بروتوكولات تعاون مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة البنوك المشاركة في الرعاية؛ عبر كل من: المصرفي محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمصرفي يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والمصرفى حسين أباظة المسؤول التنفيذي الرئيسي بالبنك التجاري الدولي (مصر)، والمصرفي طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة.

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