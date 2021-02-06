أعضاء السلطة التنفيذية يتعهدون بإجراء الانتخابات في موعدها

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مصراوي Masrawy

بنغازي - (أ ش أ):

أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا بياناً بشأن إعادة تشكيل السلطة التنفيذية تمهيدا للاستحقاقات الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر 2021.

ونقلت قناة (ليبيا الحدث)، عن بيان مجلس المفوضية: "نبارك النجاح الذي تحقق على صعيد إعادة تشكيل السلطة التتفيذية، تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة المقرر عقدها في 24 ديسمبر أواخر هذا العام، متطلعاً إلى العمل معها عن قرب للإيفاء بالتعهدات والالتزامات التي قطعها أعضاؤها على أنفسهم وهم يستعرضون رؤيتهم وبرامجهم السياسية الرامية إلى تحقيق ودعم متطلبات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ونذكرهم بأن السلطة ليست غاية، بل وسيلة نستعين بها ونحن على طريقنا نحو تحقيق الاستقرار والنماء، وتلبية طموحات ومطالبات شعبنا الذي اختار نهج الديمقراطية، وسبل السلام.

وأضاف البيان : "إذ يغتنم مجلس المفوضية هذه المناسبة ليوكد ويتعهد لليبيين كافة دون استثناء، على استعداد وجاهزية المفوضية للإيفاء بمهامها التي أوكلها الإعلان الدستوري، وتحمل مسؤوليتها نحو تنفيذ انتخابات ترتقي لتوقعاتهم وآمالهم، وسنبذل قصار جهدنا لتمكين جميع الليبيين من ممارسة حقهم ف التصويت و المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة، تعبر نتائجها عن التمثيل الحقيقي لمجتمعنا العريق، مجتمع التسامح والتأخي، مجتمع العطاء والرخاء".