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تخطى الموج بثلاثية .. طائرة الهلال تقترب من حسم اللقب

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بحضور خالد بن طلال ورئيس النادي

تخطى الموج بثلاثية .. طائرة الهلال تقترب من حسم اللقب

اقترب الهلال من حسم لقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة للموسم الحالي بعد فوزه على الموج بثلاثة أشواط نظيفة مع نهاية الجولة التاسعة عشرة رافعًا رصيده إلى 56 نقطة من دون أي هزيمة وتبقى له ثلاث مباريات أمام النصر والترجي والأهلي.

وشهدت المباراة التي أُقيمت على صالة نادي الهلال بالرياض حضور الأمير خالد بن طلال عضو شرف النادي والداعم الرئيس للعبة، وحضور رئيس النادي فهد بن نافل.

وجاءت بقية نتائج المباريات على النحو التالي:

- فوز النصر على الترجي بنتيجة 3 / 2، ونجح الأهلي من تحقيق الفوز على الوحدة بثلاثة أشواط نظيفة محافظًا على مركزه الثاني 52 نقطة.

- انتصار الفيصلي على الاتحاد 3 / 2

- فوز الخليج على الابتسام 3 / 1

الهلال الدوري الممتاز للكرة الطائرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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