شاهد .. "الحويطي" منقذ "المسن" يروي قصة إنقاذه بعد أن جرف السيل سيارته

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في موقف إنساني بادر المواطن "إبراهيم سليم الحويطي" إلى إنقاذ مسن، علقت سيارته في وادي "أم حمض" بمحافظة ضباء شمال غرب السعودية بعد هطول أمطار غزيرة، تسببت في جريان الأودية والشعاب.

وأظهر الفيديو المتداول على منصات التواصل ووسائل الإعلام الشاب الحويطي وهو يحمل على كتفيه المسن، ويسير به بصعوبة وسط المياه التي وصلت إلى منتصف جسده.

وروى "الحويطي" لقناة "العربية" قصة إنقاذه المسن قائلاً: "أثناء مرورنا فوجئنا بوجود سيارة المسن من نوع (شاص) غارقة وسط المياه، وهو يجلس فوقها. وقد وفقنا الله لإنقاذه، وهو الآن بصحة جيدة -ولله الحمد-. وقد قمنا بالاتصال بالدفاع المدني". معتبرًا أن ما قام به "واجب إنساني". سيول