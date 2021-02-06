بينهم 6 سيدات.. القليوبية تسجل 9 وفيات بكورونا

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

سجلت محافظة القليوبية، اليوم السبت، وفقا لبيانات الصحة وفاة 9 مصابين بمضاعفات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بمستشفيات القليوبية.

وبحسب بيان المديرية سجل مستشفى قها للعزل الصحي 4 حالات وفاة اليوم، من بينهم سيدة، بينما سجل مستشفى بنها العام حالتي وفاة، فيما سجل مستشفى كفر شكر المركزي حالة واحدة، والتأمين الصحي النموذجي ببنها حالتي وفاة.

وأضاف مصدر بمديرية الصحة، أن المتوفين هم: "رشيدة.ف.ع" 73 عاما، من منية شبين القناطر، و"محمد.ح.م" 76 عاما من قرية شبلنجة التابعة لمركز بنها، و"خليفة.ع.م" 76 عاما من مدينة شبرا الخيمة، و"مدحت.ك.م" 46 عاما، من قرية سنهرة التابعة لمركز طوخ، و"فتحية.م.س" 45 عاما، من قرية منشأة الكرام التابعة لمركز شبين القناطر، و"حورية.م.ع" 73 عاما، من مدينة قها، و"سها.ع.ع" 39 عاما، من قرية كفر كردي التابعة لمركز كفر شكر، و"نصره.ش" 59 عاما من عزبة مرجان التابعة لمركز طوخ، و"نبوية.م.ي" 69 عاما، من قرية الدير التابعة لمركز طوخ.