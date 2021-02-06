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​طلب إحاطة لوزيري الآثار والتنمية المحلية بشأن إزالة قصر "برسوم حنا باشا"

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مصراوي Masrawy

10:13 م السبت 06 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجّه إلى وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ووزير الآثار الدكتور خالد العناني، بشأن إزالة قصر برسوم حنا باشا ليكون مكانه أحد منزلين لكوبري أحمد سعيد المقرر إقامته ضمن محور الفردوس.

وأضاف "منصور" في طلبه، اليوم السبت، أنه تقرر إقامة الكوبري دون اعتبار القيمة التاريخية والفنية للقصر الذي أنشأ عام 1856م ومسجل ضمن المنشآت الأثرية.

وتساءل وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، في طلبه: "هل الدراسة الخاصة بمحور الفردوس تنبئت لهذا الأمر أثناء الدراسة أم لا؟ وهل تم التنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري والوزارات المعنية بهذا الأمر؟"، مطالبًا بتحويل الطلب إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته.

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